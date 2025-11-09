أجبرت السلطات الفلبينية أكثر من 900 ألف شخص على مغادرة منازلهم في جزيرة لوزون الرئيسية، مع اجتياح الإعصار فونغ وونغ الذي ضرب البلاد برياح عاتية وأمطار غزيرة، متسبباً في شلل شبه كامل للحياة العامة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن الإعصار المعروف محلياً باسم «أوان» يتجه نحو اليابسة في إقليم أورورا، وسط مخاوف من تكرار مشاهد الدمار التي خلفها إعصار «كالمايجي» قبل أيام، والذي أودى بحياة أكثر من 224 شخصاً في الفلبين وخمسة في فيتنام.

وأصدرت الحكومة الفلبينية تحذيرات من المستوى الخامس (وهو الأعلى) في مناطق عدة من لوزون، شملت كاتاندوانيس وكامارينس سور وأورورا، بينما رُفعت التحذيرات إلى المستوى الثالث في العاصمة مانيلا والأقاليم المجاورة.

من جانبه، شدّد وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو على ضرورة التزام السكان بأوامر الإخلاء، مؤكداً أن تجاهلها يُعد «مخالفة خطيرة قد تعرّض الأرواح للخطر»، كما أعلن الجيش الفلبيني إعادة نشر نحو ألفي جندي لدعم عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية.

وفي ظل العاصفة، ألغت هيئة الطيران المدني نحو 400 رحلة محلية ودولية، فيما أغلقت المدارس والإدارات العامة في عدد من الأقاليم حتى إشعار آخر.

وتخشى السلطات من أن يؤدي الإعصار إلى انهيارات أرضية وفيضانات جديدة، مع توقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القادمة.