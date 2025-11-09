أعلنت السلطات البرازيلية، مصرع ستة أشخاص وإصابة أكثر من 400 آخرين جراء إعصار ضرب ولاية بارانا جنوبي البلاد، متسبباً في أضرار جسيمة بالممتلكات. وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني في بارانا حجم الدمار الذي لحق بالمنازل والسيارات والطرق في بلدية «ريو بونيتو دو إيجواسو»، عقب إعصار من الفئة (F2) ضرب المنطقة (الجمعة).

واستمر الإعصار بضع دقائق، إلا أنه كان مصحوباً بتساقط كثيف للبرد ورياح عاتية بلغت سرعتها نحو 250 كيلومتراً في الساعة.

ويصنف إعصار الفئة (F2) بأنه «إعصار قوي»، إذ تراوح سرعة رياحه بين 181 و250 كيلومتراً في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة.

وأوضح الدفاع المدني أن نحو 90% من البلدة تضررت جراء العاصفة، فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث عن ناجين وانتشال الجثث من بين الأنقاض، مع إنشاء مركز إيواء في بلدة مجاورة لاستقبال المتضررين.

كما تسببت رياح قوية وعواصف مصحوبة بتساقط البرد في أضرار بعدة مدن بولاية بارانا وولايات مجاورة.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن فريقاً يضم وزراء وخبراء إغاثة توجه إلى المناطق المنكوبة لتقييم الأوضاع وتقديم الدعم اللازم.

وأصدر المعهد الوطني البرازيلي للأرصاد الجوية تحذيراً من عواصف شديدة تشمل مختلف مناطق ولاية بارانا وولايتي سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول الجنوبيتين.

يذكر أن جنوب البرازيل شهد العام الماضي فيضانات كبرى أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد مليوني شخص في ولاية ريو غراندي دو سول، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخ البلاد الحديث، وسط تحذيرات من خبراء بشأن تأثير الاحترار المناخي في تفاقم هذه الظواهر.