في أعماق أحد المختبرات المضيئة بنورٍ باردٍ يخترق العتمة، تلوح في الأفق بارقة أمل من مختبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث يعمل العلماء على فك أحد أعقد ألغاز الطب الحديث، إيجاد درعٍ واقٍ ضد مرض السل، القاتل الصامت الذي يسلب أرواح أكثر من مليون إنسان سنويا. وبين أنابيب الاختبار وأجهزة التحليل، يوشك الأمل أن يتحول إلى لقاحٍ جديد قد يغير مسار المعركة ضد هذا المرض في أكثر بقاع الأرض هشاشة.

ولمواجهة مقاومة بكتيريا السل للعلاجات التقليدية، يعمل الفريق الأمريكي على لقاح من الجيل التالي يعتمد على بروتينات بكتيريا المتفطرة السلية، المسببة للمرض، بهدف تعزيز استجابة الجهاز المناعي بشكل أكثر فعالية لدى البالغين، حيث يقل فيها فاعلية لقاح BCG التقليدي المستخدم منذ أكثر من قرن.

واستفاد الباحثون من خلايا بلعمية بشرية لتعريضها للبكتيريا، ثم حددوا 24 ببتيدا أثارت استجابة الخلايا التائية، وهي الخلايا المناعية المسؤولة عن محاربة مسببات الأمراض، ما يجعلها مرشحة قوية لتقوية مناعة الجسم ضد السل.

ويؤكد الفريق أن مزج هذه الببتيدات يمكن أن يحقق فعالية واسعة على نطاق السكان.

وقال الأستاذ المشارك في الهندسة البيولوجية بمعهد ماساتشوستس برايان برايسون: «هدفنا هو تطوير لقاح يركز على المستضدات التي أثبتت قدرتها على تحفيز الاستجابة المناعية لدى الأشخاص الذين أصيبوا بالسل سابقا، لمواجهة العبء الضخم الذي يمثله المرض عالميا».

وتشير الإحصاءات إلى أن السل يواصل التأثير عالميا بشكل كبير، حيث يتسبب بوفاة نحو 1.2 مليون شخص سنويا حول العالم، لا سيما في الدول منخفضة الدخل.

وشهدت الولايات المتحدة انخفاضا مطردا في الإصابات منذ 1993 حتى 2020، حين سجلت 7170 حالة، قبل أن يرتفع الرقم مجددا إلى 7866 في 2021، و10347 حالة في 2024، بزيادة 8% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2011.

ويعزو الخبراء هذه الزيادة إلى حالات مفقودة وعدم الثقة في النظام الصحي بعد جائحة كورونا، إضافة إلى أن غالبية الإصابات الجديدة كانت بين السكان غير المولودين في البلاد، من مهاجرين ومسافرين.

ويظل لقاح BCG هو الطريقة الأساسية للوقاية من السل منذ تطويره عام 1921، لكنه أقل فاعلية مع البالغين، خصوصا في المناطق عالية الانتشار، ما يجعل الجهود الأمريكية لتطوير لقاح جديد أمرا بالغ الأهمية في مكافحة هذا المرض الفتاك.