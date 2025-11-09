كشف المطرب سعد الصغير آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي يرقد حالياً في العناية المركزة بعد تعرضه لحادث سير مروع أسفر عن إصابات بالغة.

توقف القلب وكسر في الجمجمة

وأوضح الصغير في تصريحاته على هامش عزاء السيناريست الراحل أحمد عبدالله، أن «قلب الليثي توقف مرتين، وتمكن الأطباء من إنعاشه»، مشيراً إلى أنه يعاني من كسر في قاع الجمجمة مع استمرار نزيف داخلي خطير.

متابعة دقيقة وحالة حرجة

وأضاف أن الفريق الطبي يراقب الحالة على مدار الساعة، مؤكداً أن وضع الليثي لا يزال حرجاً للغاية، فيما يعاني ثلاثة من أعضاء فرقته من كسور شديدة، والسائق الخاص في حالة خطيرة أيضاً.

بيان من نقيب الموسيقيين

من جانبه، أوضح نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، أن إسماعيل الليثي يخضع لرعاية طبية مكثفة في أحد مستشفيات المنيا، مشيراً إلى متابعة دقيقة من النقابة لحالته وحالات باقي المصابين.

تفاصيل الحادث

وكان الحادث قد وقع نتيجة تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي قرب مركز ملوي، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وسط تحطم السيارتين وتناثر الحطام في موقع الحادث.