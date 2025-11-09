تُظهر دراسات جامعة أكسفورد، أن الاستخدام غير المنضبط للتقنية يؤدي إلى اضطرابات النوم، وتشتت الانتباه وزيادة القلق الاجتماعي.

متابعة الأخبار السلبية المفرطة

مقارنة الذات بالمشاهير

الرد الفوري على كل إشعار

العمل دون فواصل رقمية

تصفح الهاتف قبل النو