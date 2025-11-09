تُظهر دراسات جامعة أكسفورد، أن الاستخدام غير المنضبط للتقنية يؤدي إلى اضطرابات النوم، وتشتت الانتباه وزيادة القلق الاجتماعي.
متابعة الأخبار السلبية المفرطة
مقارنة الذات بالمشاهير
الرد الفوري على كل إشعار
العمل دون فواصل رقمية
تصفح الهاتف قبل النو
تُظهر دراسات جامعة أكسفورد، أن الاستخدام غير المنضبط للتقنية يؤدي إلى اضطرابات النوم، وتشتت الانتباه وزيادة القلق الاجتماعي.
متابعة الأخبار السلبية المفرطة
مقارنة الذات بالمشاهير
الرد الفوري على كل إشعار
العمل دون فواصل رقمية
تصفح الهاتف قبل النو
Studies from the University of Oxford show that uncontrolled use of technology leads to sleep disorders, attention distraction, and increased social anxiety.
Excessive following of negative news
Comparing oneself to celebrities
Immediate response to every notification
Working without digital breaks
Browsing the phone before sleep