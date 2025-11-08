في حادثة غريبة أثارت موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ضبطت الشرطة الروسية لصاً غارقاً في النوم داخل شقة بعد أن نفذ عملية سرقة فاشلة في مدينة بلاغوفيشينسك شرق البلاد.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في مقاطعة آمور إن السيدة البالغة من العمر 56 عاماً، عادت إلى منزلها بعد نوبة عمل ليلية لتفاجأ برجل غريب يغطّ في نوم عميق على أرضية شقتها، فيما تنتشر حوله الأغراض التي حاول سرقتها.

وأظهرت التحقيقات أن اللص (45 عاماً) تسلل إلى الشقة عبر النافذة وهو يظن أن السكان في الخارج، لكن الإرهاق تغلّب عليه فنام في مكان الجريمة. كما كشفت السجلات الأمنية أنه سبق إدانته بقضايا سرقة وتجارة مخدرات، ما يؤكد تكرار سلوكه الإجرامي.

وألقت الشرطة القبض على المتهم فوراً، ووجهت له تهمة الشروع في السرقة والدخول غير القانوني إلى مسكن، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 6 سنوات. ومع ذلك، تم الإفراج عنه مؤقتاً بكفالة ريثما تستكمل التحقيقات.