قد تشعر بالأمان داخل منزلك، لكن الحقيقة أن التكنولوجيا الحديثة جعلت الخصوصية وهماً. فالكثير من الأجهزة التي نستخدمها يومياً – من التلفاز إلى الساعة الذكية – لم تعد مجرد أدوات مريحة، بل تحولت إلى عيون رقمية تراقبنا بصمت وتجمع بياناتنا دون علمنا.
وفي هذا التقرير نستعرض ستة أجهزة تجسس خفية قد تكون داخل منزلك الآن دون أن تنتبه.
1. أجهزة التلفاز الذكية
تبدو شاشتك الحديثة بريئة، لكنها تتابع كل ما تشاهده. ميزة التعرف التلقائي على المحتوى ACR تُرسل بيانات المشاهدة لشركات مثل سامسونغ وإل جي وفيزيو، التي تُحلل عاداتك وتبيعها للمعلنين.
وفي عام 2017، غرّمت السلطات الأمريكية شركة فيزيو بـ2.2 مليون دولار بعد كشفها جمع بيانات من ملايين المستخدمين دون إذنهم.
2. الساعات وأجهزة تتبع اللياقة
ليست بريئة كما تبدو، فهي تعرف متى تنام وتستيقظ، وموقعك بالضبط. الأسوأ أن هذه البيانات تُرسل إلى خوادم الشركات.
وفي عام 2018، كشف تطبيق Polar معلومات حساسة عن جنود في قواعد عسكرية حول العالم عبر بيانات اللياقة فقط.
3. المساعدات الصوتية الذكية
أجهزة مثل «أمازون إيكو» و«غوغل هوم» تستمع لك طوال الوقت.
في عام 2019، تسربت أكثر من ألف محادثة خاصة من خوادم غوغل في أوروبا، وبعضها لم يكن من المفترض تسجيله إطلاقاً.
وفي واقعة غريبة، أرسل جهاز «إيكو» في بورتلاند تسجيلاً لمحادثة عائلية إلى شخص غريب تماماً.
4. الأجهزة المنزلية الذكية
كل لمبة أو منظم حرارة ذكي يجمع معلومات عنك: متى تنام، متى تطبخ، ومن يزورك؟.
حتى كاميرات المراقبة قد تتحول إلى كوابيس، ففي عام 2019 اخترق هاكر كاميرا أطفال وتحدث مباشرة مع طفلة عمرها ثلاث سنوات قائلاً «أنا أحبك».
5. أجهزة تتبع البلوتوث
منتجات مثل AirTag من آبل وTile تُستخدم أحياناً في التجسس على الأشخاص.
ففي عام 2021، سُجلت أكثر من 150 حالة تتبع غير قانوني في ولاية فلوريدا، فيما رفعت امرأتان دعوى على «آبل» بعد أن استخدم شركاؤهما السابقون AirTag لتعقبهما.
6. الهواتف الذكية
الهاتف هو العدو الأقرب. ويعرف كل شيء: موقعك، ورسائلك، ومكالماتك، وحتى عاداتك اليومية.
كل تطبيق بمثابة بوابة مفتوحة نحو بياناتك، والأنظمة مصممة لتتبعك حتى عند إغلاق الخصوصية.
إنه جهاز التجسس الوحيد الذي تشتريه بإرادتك وتدفع ثمنه بنفسك.
You may feel safe inside your home, but the truth is that modern technology has made privacy an illusion. Many of the devices we use daily – from the television to the smart watch – are no longer just convenient tools; they have turned into digital eyes that silently monitor us and collect our data without our knowledge.
In this report, we present six hidden spying devices that may be inside your home right now without you noticing.
1. Smart TVs
Your modern screen may seem innocent, but it tracks everything you watch. The Automatic Content Recognition (ACR) feature sends viewing data to companies like Samsung, LG, and Vizio, which analyze your habits and sell them to advertisers.
In 2017, U.S. authorities fined Vizio $2.2 million after revealing it collected data from millions of users without their consent.
2. Smartwatches and Fitness Trackers
They are not as innocent as they seem; they know when you sleep and wake up, and your exact location. Worse, this data is sent to the companies' servers.
In 2018, the Polar app leaked sensitive information about soldiers in military bases around the world through fitness data alone.
3. Smart Voice Assistants
Devices like "Amazon Echo" and "Google Home" listen to you all the time.
In 2019, over a thousand private conversations leaked from Google’s servers in Europe, some of which were never supposed to be recorded at all.
In a strange incident, an Echo device in Portland sent a recording of a family conversation to a complete stranger.
4. Smart Home Appliances
Every smart bulb or thermostat collects information about you: when you sleep, when you cook, and who visits you.
Even surveillance cameras can turn into nightmares; in 2019, a hacker breached a baby camera and spoke directly to a three-year-old girl, saying, "I love you."
5. Bluetooth Trackers
Products like Apple’s AirTag and Tile are sometimes used to spy on people.
In 2021, over 150 cases of illegal tracking were reported in Florida, while two women sued Apple after their ex-partners used AirTag to track them.
6. Smartphones
The phone is the closest enemy. It knows everything: your location, your messages, your calls, and even your daily habits.
Every app acts as an open gateway to your data, and systems are designed to track you even when privacy settings are turned off.
It is the only spying device you willingly buy and pay for yourself.