قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن على رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني أن يسعى لتعاون حقيقي مع واشنطن، محذرًا من أن تجاهل هذا التعاون سيُكلّفه كثيرًا.

وأوضح ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أنه مستعد للتحدث مع ممداني رغم الخلافات الفكرية بينهما، لكنه شدد على ضرورة أن يُظهر الأخير احترامًا للحكومة الفيدرالية والدعم المالي المخصص للمدينة. وأضاف ترمب: «إذا أراد النجاح، فعليه أن يكون لطيفًا معنا.. ربما نساعده قليلًا».

وأكد الرئيس الأمريكي أن فوز ممداني وهو سياسي ديمقراطي اشتراكي، يضع نيويورك أمام تحدٍ جديد، مضيفًا: «نريد لمدينتنا أن تنجح، وسنرى إن كان قادتها الجدد قادرين على ذلك». وأشار إلى أن الولايات المتحدة «فقدت شيئًا من السيادة» بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، لكنه أبدى ثقته في «إصلاح الأمور قريبًا».

وفي خطاب أمام مؤيديه، ذكّر ترمب بما وصفه بـ«الإنقاذ التاريخي» للاقتصاد الأمريكي قبل عام، قائلًا: «أنقذنا اقتصادنا واستعدنا حريتنا، وسنفعلها مجددًا إن تطلب الأمر».

وجاء فوز ممداني رغم حملة شرسة ضده بسبب مواقفه المؤيدة لسياسات يسارية وانتقاده المستمر لبعض توجهات واشنطن الخارجية، إلا أنه حظي بدعم واسع من رجال الأعمال والمحللين المحافظين الذين دعوا إلى منحه فرصة لإثبات جدارته في قيادة المدينة.