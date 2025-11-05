توقيت الوجبات أهم مما نعتقد
أكدت أخصائية التغذية في جامعة هارفارد للصحة العامة الدكتورة إيريكا لاكروس، أن توقيت تناول الوجبات لا يقل أهمية عن محتواها الغذائي، مشيرة إلى أن ضبط أوقات الأكل يساعد على تحسين التمثيل الغذائي والانسجام مع الساعة البيولوجية للجسم.

وأوضحت، أن مفهوم «التغذية الزمنية»، الذي تدعمه أبحاث معهد سالك الأمريكي للدراسات الحيوية، يعتمد على تقليص نافذة تناول الطعام اليومية من 13 ساعة إلى نحو 10 أو 11 ساعة، مما يُعزّز تنظيم النوم ومستويات الطاقة.

وأشارت دراسة نُشرت في مجلة Cell Metabolism، إلى أن تناول وجبات متأخرة في الليل يضعف الأيض، ويرفع مستويات السكر في الدم ويزيد من خطر السمنة. لذلك أوصى الخبراء، أن يكون الغداء بين منتصف النهار والظهيرة، مع تجنب الأكل بعد الساعة الثامنة مساءً للحفاظ على توازن الهرمونات وفعالية الأيض.

