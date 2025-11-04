مرشحة برلمانية مصرية في «مشاجرة» داخل صالون تجميل

أشعلت مشاجرة غير متوقعة بين مرشّحة لانتخابات مجلس النواب وصاحبة صالون تجميل في محافظة الجيزة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحوّل خلاف مالي بسيط إلى مواجهة صاخبة داخل أحد مراكز التجميل.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية، بدأت الحادثة عندما توجهت المرشّحة إلى صالون تجميل للمطالبة باستعادة مبلغ قدره 4,500 جنيه كانت قد دفعته مقابل شراء مستحضرات لم تستلمها، لتنشب مشادة حادّة مع صاحبة الصالون التي رفضت إعادة المال، قبل أن تتطور المشادة إلى تراشق بالألفاظ وتبادل للاتهامات أمام الزبائن.

وأفادت التحريات الأولية بأن المرشّحة سلّمت المبلغ قبل أيام مقابل منتجات تجميلية لم تُسلّم إليها، وعندما حاولت استرداد المبلغ، واجهت مماطلة من صاحبة الصالون، ما فجّر الخلاف بين الطرفين.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف، وجرى ضبط المرشّحة وصاحبة الصالون واقتيادهما إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة، قبل إحالة الطرفين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الحادثة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها كثير من الناشطين بأنها «واقعة كوميدية بطابع انتخابي»، فيما انتقد آخرون سلوك المرشّحة معتبرين أن تصرفها لا يليق بمن تسعى لتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان، في حين رأى آخرون أن صاحبة الصالون كان عليها حل الخلاف وديّاً لتجنب الإحراج.