الفلبين: إجلاء 150 ألف شخص مع اقتراب «كالماغي»
أجلت السلطات الفلبينية أكثر من 150 ألف شخص، أمس، من مناطق ساحلية يتوقع أن تتأثر بالإعصار «كالماغي» الذي يقترب من جزر أرخبيل فيساياس، ترافقه رياح تصل سرعتها إلى 140 كيلومتراً في الساعة، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني رافايليتو أليخاندرو إن عمليات الإجلاء جرت لما يصل لـ156 ألف شخص على سبيل الاحتراز.

وأضاف أليخاندرو في مؤتمر صحفي، أنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقبل ذلك قال رويل مونيسا المسؤول عن إدارة الكوارث الطبيعية إن عمليات إجلاء جرت في منطقتي بالو وتاناوان اللتين يقطنهما نحو 140 ألف شخص.

وسبق لهاتين المنطقتين أن تعرضتا لأضرار بالغة جراء الإعصار «هايان» الذي ضرب البلاد في 2013 وأودى بحياة ستة آلاف شخص على الأقل.

ويضرب الفلبين أو يقترب منها نحو 20 إعصاراً وعاصفة سنوياً، وغالباً ما تلحق الأضرار الكبرى بأفقر مناطق البلاد.

