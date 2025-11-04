اكتشاف عملة ذهبية تعود إلى 2200 عام بألمانيا

اكتشف شخص في ساكسونيا، عملة ذهبية نادرة تعود إلى 2200 عام، تُعد أقدم عملة سلتية تم العثور عليها في المنطقة، وتُعرف باسم «كأس قوس قزح». وأعلن مكتب الآثار في ساكسونيا أن العملة الذهبية، التي عثر عليها بالقرب من مدينة لايبزيغ الألمانية على يد كاشف المعادن المعتمد دانيال فيست، خضعت لعدة أشهر من التحليل قبل الإعلان الرسمي عنها.

وأكدت البروفيسورة باربرا كليبش أن وجود هذه العملة في ساكسونيا يُعد نادراً، إذ لم يُعثر حتى الآن إلا على 11 قطعة مماثلة، ما يوفر رؤى جديدة حول التجارة المبكرة بين ساكسونيا والسلتيين.

وأطلق على العملة لقب «أكواب قوس قزح» نظراً لشكلها الشبيه بالوعاء، وهو ما يرتبط بالأسطورة القديمة التي تشير إلى وجود كنز في نهاية قوس قزح، لتصبح رمزاً محتملاً للحظ، ومن المرجح أن الأسطورة نشأت بسبب العواصف المطرية التي كانت تكشف العملات المعدنية من التربة إلى حقول المزارعين.

ويُظهر الوجه الأمامي للعملة رأساً مزخرفاً يُرجح أنه غزال، بينما يحتوي الوجه الآخر على حلقة مفتوحة العنق، ونجمة بزوايا مستديرة، وكرة، ويُعتقد أنها سُكّت في شمال بوهيميا في القرن الثالث قبل الميلاد، وهو أحد أهم مراكز السلتيين آنذاك.

وأشار علماء الآثار إلى أن العملة لم تُستخدم في التداول اليومي، بل كانت على الأرجح رمزاً للمكانة الاجتماعية والثروة لأحد أعضاء النخبة، ما يعكس علاقات التبادل الثقافي بين ساكسونيا والسلتيين.