فريق بحثي يبتكر خلايا عصبية تحاكي ذكاء الدماغ

أعلن فريق بحثي من جامعة جنوب كاليفورنيا (USC) بقيادة البروفيسور جوشوا يانغ، مدير مركز التميز في الحوسبة العصبية، ابتكار خلايا عصبية اصطناعية تحاكي السلوك الكهروكيميائي للدماغ البشري، في إنجاز علمي قد يُحدث ثورة في تطوير أجهزة ذكاء اصطناعي قادرة على التفكير التكيفي والتعلم الذاتي.

واستند المشروع، المنشور في مجلة Nature Nanotechnology، إلى تقنية «المقاومات الذاكرية الانتشارية»، التي تعتمد على حركة الأيونات بدلاً من الإلكترونات، ما يقلل استهلاك الطاقة إلى نحو 20 واط فقط — وهو مستوى قريب من استهلاك الدماغ البشري في الراحة.

وأشار الباحثون إلى أن التصميم الجديد يتيح دمج خلايا متعددة داخل دائرة ميكروية واحدة بحجم ترانزستور واحد، ما يفتح الباب أمام بناء شبكات عصبية اصطناعية تتعلم من البيانات القليلة بسرعة عالية وكفاءة طاقة غير مسبوقة.