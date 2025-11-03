ترمب في مدينة بيرم الروسية!

من محطة حافلات في مدينة روسية هادئة، خرج مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل.. امرأة بملامح ترمب! المشهد كان كفيلاً بإرباك المشاهدين وإشعال موجة من التعليقات الساخرة.

ويبدأ الفيديو بعبارة: «احتمال لقاء دونالد ترمب في بيرم ضئيل جداً، ولكن هذا الاحتمال لا يساوي الصفر بتاتاً».

في المقطع، يقترب صاحب الفيديو من امرأة تقف عند موقف في محطة الحافلات في بيرم، ويسألها إنْ كانت قد لاحظت وجود تشابه بينها وبين الرئيس الأمريكي.

فردت المرأة على سؤاله: «لا، لا اعتقد».

بعد ذلك، أوضح صاحب الفيديو للمرأة أنه يقصد ترمب في «هيئة أنثى»، عند ذلك هزت المرأة كتفيها، مشيرة إلى أن شعرها يشبه فعلا شعر رئيس الولايات المتحدة.

وفي أقل من يوم، تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 3 ملايين مرة وحصل على العديد من التعليقات.