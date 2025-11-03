خطر الماء الساخن.. عادة شتوية تُفقدك شعرك

حذّر خبراء العناية بالشعر من عادةٍ شائعة في الشتاء تتمثل في الاستحمام بالماء الساخن، مؤكدين ـ وفق ما نقلته منصة 24 ـ أن هذه العادة تُضعف فروة الرأس وتؤدي إلى تساقط الشعر المفاجئ بسبب فقدان الزيوت الطبيعية التي تغذي بصيلات الشعر وتحافظ على توازنها الحيوي.

وأوضح الخبراء، أن الاستخدام المفرط للماء الساخن وإطالة فترة الاستحمام يتسببان في جفاف فروة الرأس، ما يضعف الجذور ويُحدث تساقطاً ملحوظاً خلال التمشيط أو التجفيف. كما أن الانتقال المفاجئ من الجو البارد إلى الماء الساخن يسبب صدمة حرارية للشعر تؤثر على مرونته وتجعله هشاً ومتقصفاً.

وأشار المختصون إلى أن الحل يكمن في تعديل درجة حرارة الماء لتكون دافئة معتدلة لا تتجاوز 37 درجة مئوية، مع تقليل مدة الاستحمام إلى 10 دقائق فقط، وعدم غسل الشعر يومياً، خصوصاً في الأيام الباردة التي تقل فيها نسبة الرطوبة في الجو.

ونصح الأطباء، أيضاً، باستخدام زيوت طبيعية لترطيب فروة الرأس بعد الاستحمام، وتجنّب فرك الشعر بعنف أثناء التجفيف، والحرص على نظام غذائي غني بالفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الشعر كفيتامين D، والحديد، والزنك، مؤكدين أن التوازن الحراري والرطوبي هو العامل الأهم لصحة الشعر خلال فصل الشتاء.