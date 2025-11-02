الصين تغوص في أعماق المجهول.. رحلة عالمية لاستكشاف أسرار المحيطات!

أعلنت جمعية البحث والتطوير للموارد المعدنية البحرية الصينية، بالتعاون مع المعهد المتقدم لأبحاث المحيطات التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا وعدد من المؤسسات العلمية الأخرى، عن إطلاق بعثة استكشافية عالمية جديدة للمحيطات تحت الاسم الرسمي «ديب بلو فوياجر 2035».

وتهدف البعثة إلى تعزيز التعاون الدولي وتشجيع المشاركة العامة في الأبحاث البحرية، حيث تجري أنشطتها على متن السفينة «شيانغيانغهونغ 10»، وتستمر لمدة عشر سنوات، على أن تختتم الرحلة الأولى للبعثة في 3 نوفمبر الجاري، لتغطي منطقة «شنهو» في شمالي بحر الصين الجنوبي.

عينات من أعماق البحار



وتشمل الأنشطة البحثية أخذ عينات من مياه البحر، وإجراء مسح للرواسب القريبة من الشاطئ، بالإضافة إلى جمع عينات من أعماق البحار، بهدف توفير بيانات مهمة لدراسات متعددة في مجالات الجيولوجيا البحرية والجيوفيزياء والجيوكيمياء والبيولوجيا.

ويستهدف البرنامج خلال العقد المقبل التعاون مع شركات وشركاء عالميين، بالإضافة إلى مشاركة أفراد من الجمهور في إجراء تجارب بحرية باستخدام أحدث التقنيات، وتنفيذ مشاريع علوم المواطن الرائدة.