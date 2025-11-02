أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الاستدعاء لآلاف البراميل من الخوخ الأصفر والأبيض المزروع في كاليفورنيا، بعد اكتشاف تلوث ببكتيريا الليستيريا في منشأة التعبئة، ما يثير مخاوف صحية واسعة في ظل موجة الاستدعاءات الغذائية الأخيرة بالولايات المتحدة.

ويشمل الاستدعاء، الذي أعلنته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كـ«تصنيف أول» (الأعلى خطورة)، الخوخ المباع كقطع فردية أو في حزم متعددة في متاجر كبرى مثل Kroger، Sprouts، Food Lion، وTrader Joe's عبر الولايات المتحدة بأكملها.

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن المنتجات المصابة بيعت بين 16 سبتمبر و29 أكتوبر، ولا تشمل الحزم أو الملصقات التي تحمل كلمات «Washington» أو «Organic»، حيث أكدت الوكالة أن التلوث اكتشف أثناء فحوصات روتينية داخلية، ولم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وحذرت مراكز السيطرة على الأمراض من أن «الليستيريا مونوسايتوجينيز هي بكتيريا تلوث العديد من الأطعمة، وتسبب الإصابة بتناول طعام ملوث»، مشيرة إلى أنها السبب الثالث الأبرز للوفيات الناتجة عن تلوث الطعام في أمريكا، مسببة نحو 260 حالة وفاة سنويًا.

وأوضحت أن الأعراض القصيرة المدى لدى الأصحاء تشمل الحمى العالية، الصداع الشديد، التصلب، الغثيان، وآلام البطن، لكن الخطر يتضاعف لدى النساء الحوامل، كبار السن، والمرضى ذوي المناعة الضعيفة، حيث قد تؤدي إلى الإجهاض أو الوفاة.

يأتي هذا الاستدعاء في سياق موجة الليستيريا المتسارعة هذا العام؛ ففي أغسطس الماضي، استدعت شركة أمريكية حوالي 15,000 صندوق من حزم الفواكه المجففة تحتوي على فراولة، موز، وتفاح مجفوف، بعد اكتشاف تلوث محتمل أثناء فحوصات داخلية، دون تسجيل إصابات.

كما شهدت الشهور الأخيرة استدعاءات للآيس كريم والخضروات، ما دفع الخبراء إلى التحذير من «ثغرات في سلسلة التوريد الزراعية».

ونصحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المستهلكين برمي المنتجات المشبوهة أو إعادتها إلى المتاجر للحصول على استرداد، ودعت إلى غسل اليدين والأسطح جيدًا لتجنب الانتشار.