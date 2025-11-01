تعليق حركة الطيران فوق مطار برلين بعد رصد مُسيرات

في حادثة مثيرة للقلق، شهد مطار برلين الدولي تعليقاً مفاجئاً لحركة الطيران بعد رصد مُسيرات تحلق فوق سمائه، ما أثار حالة من الهلع الأمني. السلطات الألمانية، التي اتخذت قراراً سريعاً بتعليق الرحلات كإجراء احترازي، أكدت أن الوضع أصبح تحت السيطرة، لكن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر هذه الطائرات المسيرة التي تثير العديد من التساؤلات حول تهديدات جديدة تواجهها المطارات الأوروبية.

وقالت السلطات إن الوضع بات تحت السيطرة وإن الحركة الجوية استؤنفت تدريجياً بعد التأكد من خلو الأجواء من أي تهديد. ولم تكشف السلطات الألمانية بعد عن الجهة المسؤولة عن إطلاق المسيرات أو طبيعة مهماتها، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق عاجل لتحديد مصدرها ومسارها. وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في ألمانيا خلال الأشهر الأخيرة، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها المطارات الأوروبية في ظل انتشار تقنيات الطائرات المسيّرة.