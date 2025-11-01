سورية: معلم يعتدي على طفل بتهمة سرقة 4 آلاف ليرة في مدرسة

في مشهد صادم تفجرت حادثة مؤلمة في مدرسة كفر حمرة الجنوبية بريف حلب، عندما قام معلم بضرب طفل صغير، لا يتجاوز الـ7 سنوات، ضرباً مبرحاً، إثر اتهامه بسرقة مبلغ 4 آلاف ليرة سورية.

الواقعة، التي حدثت داخل أسوار المدرسة، تسببت في إصابات جسدية خطيرة للطفل، حيث تعرض لكسور وجروح في مناطق متفرقة من جسده، وقد جرى نقله إلى مستشفى الرازي في حلب لتلقي العلاج اللازم، حيث أكّد الطاقم الطبي أن حالته الصحية مستقرة، ولكن إصاباته كانت بالغة، حسب تلفزيون سورية الرسمي.

كما أكدت مصادر محلية أن المعلم المعتدي استخدم أدوات مدرسية في توجيه الضربات للطفل، ما أسفر عن كسر في يده، إضافة إلى كدمات ورضوض في مناطق مختلفة من جسمه، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادثة.

من جانبها، أكدت مصادر في مديرية تربية حلب أن المعلم الذي اعتدى على الطفل تم توقيفه عن العمل بشكل فوري، موضحة أن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك عنيف داخل المؤسسات التعليمية السورية، كما أُعلنت بداية تحقيق موسع لمعرفة تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات.

وتأتي هذه الحادثة بعد أسابيع من واقعة مماثلة شهدتها إحدى مدارس ريف دمشق، حيث تعرض طلاب صغار للاعتداء الجسدي على يد مديرة مدرسة في «داريا»، ما أدى إلى إيقافها عن العمل أيضاً.