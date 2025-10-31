جرائم الصمت.. صدمة فرنسية بعد مقتل 107 زوجات

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية أرقاماً صادمة تكشف تصاعد العنف ضد النساء، حيث لقيت 107 نساء مصرعهن على أيدي شركائهن أو شركائهن السابقين خلال عام 2024، بزيادة بلغت 11% مقارنة بعام 2023، وفق ما أوردته قناة BFM TV استناداً إلى تقرير رسمي حديث.

ووفق الدراسة السنوية التي تُعنى برصد جرائم العنف الزوجي، فقد سُجلت 138 جريمة قتل بين الأزواج في فرنسا خلال العام الماضي، كان من بين ضحاياها 31 رجلاً. وأوضحت البيانات أن 90% من الجرائم وقعت داخل منازل الضحايا أو الجناة، مما يسلّط الضوء على خطورة العنف المنزلي الذي غالباً ما يحدث خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت الأرقام إلى أن 49 من الجرائم نُفذت بأسلحة بيضاء، فيما استُخدمت الأسلحة النارية في 34 حالة أخرى. وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه فرنسا جدلاً واسعاً حول قضية المهندس سيدريك جوبيلار الذي أدانته محكمة الجنايات في منطقة «تارن» منتصف أكتوب بالسجن 30 عاماً بعد إدانته بقتل زوجته دلفين، التي فُقد أثرها منذ عام 2020 ولا تزال جثتها مفقودة حتى اليوم.

وأعادت القضية إشعال النقاش العام حول فاعلية الإجراءات الحكومية في حماية النساء من العنف الأسري، إذ يطالب ناشطون بتشديد العقوبات وتوسيع برامج الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا المحتملات.