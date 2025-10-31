علاج ضوئي يقضي على الخلايا السرطانية بدقة

أعلن فريق بحثي دولي بقيادة جامعة رايس الأمريكية، عن تطوير تقنية تستخدم الضوء تحت الأحمر مع مواد محفّزة ضوئياً لاختراق الأنسجة العميقة وتدمير الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، وقد أظهرت التجارب المعملية القدرة على القضاء على نحو 99% من خلايا سرطان الجلد خلال جلسة واحدة فقط.

وبحسب (سبوتنيك)، تعتمد التقنية على جزيئات صناعية حسّاسة للضوء ترتبط بالخلايا السرطانية، وعند تعرضها لضوء تحت الأحمر فإنها تهتز مكونة طاقة داخلية تؤدي إلى تفكّك غشاء الخلية وانهيارها من الداخل، ما يحاكي (مطارق جزيئية) دقيقة لا تتطلّب حرارة عالية أو أدوية سامة.

الأبحاث أشارت كذلك إلى إمكانية تسليط الضوء حتى عمق يصل إلى 10 سنتيمترات داخل الجسم، ما يمكّن من الوصول إلى أورام داخلية وتجربتها على أنواع مختلفة كالقولون والثدي والبروستاتا، مع نتائج مبشرة تظهر قدرة التقنية على القضاء الكامل على الأورام في النماذج الحيوانية.

ويتطلع الباحثون إلى نقل هذه التجربة إلى التجارب السريرية خلال السنوات القادمة، مع توقع أن يصبح بالإمكان استخدام الأجهزة المحمولة لعلاج بعض الأورام ضوئياً في بيئات بسيطة وبتكلفة أقل مقارنة بالعلاجات الكيميائية أو الإشعاعية التقليدية.