اللياقة البدنية.. درع الجسم في زمن الجفاف

أظهرت دراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا، أن الحفاظ على اللياقة البدنية لا ينعكس فقط على المظهر أو القوة، بل يعزّز قدرة الجسم والدماغ على التكيّف مع الجفاف الناتج عن تغيّر المناخ، وهو ما قد يمنح الأفراد ميزة بيولوجية في البيئات الحارة والجافة. وأوضح الباحث ثيودور غارلاند أن النتائج جاءت من تجارب على فئران عالية النشاط، أظهرت زيادة في أدائها الحركي، رغم حرمانها من الماء، ما يشير إلى أن اللياقة قد تخفف من آثار الإجهاد البيئي. وتُظهر الدراسة أن الجسم المعتاد على النشاط يمتلك كفاءة أعلى في استخدام الطاقة وتنظيم الحرارة، ما يجعله أكثر استعداداً لتحمل فقدان السوائل دون تراجع في الأداء أو التركيز. وأكد الباحثون أن تعزيز اللياقة يجب أن يكون أولوية في ظل تصاعد موجات الحر والجفاف عالمياً، داعين إلى تبني نمط حياة نشط ومتوازن يعزز مقاومة الجسم لتقلبات المناخ.