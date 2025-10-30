هالة سرحان تُحرج مراسلة لبنانية.. وردّ صادم من الأخيرة!

تحوّل مشهد عابر من ملتقى الإعلام العربي في بيروت إلى واحد من أكثر اللحظات إثارة للجدل في الأوساط الإعلامية العربية، بعدما أحرجت الإعلامية المصرية المخضرمة هالة سرحان مراسلة قناة «الجديد» اللبنانية جاسينت عنتر على الهواء مباشرة، في واقعةٍ أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين مدافعٍ ومهاجم.

وخلال البث المباشر للملتقى، توجهت المراسلة اللبنانية إلى هالة سرحان بسؤال بدا بريئاً في ظاهره قائلة: «حضرتك من أي بلد جايِة؟»، لتردّ سرحان بدهشة واضحة: «يعني إيه؟ مش عارفة أنا مين؟ من أي بلد جايِة؟ يبقى صباح الخير!»، لتختم عبارتها بابتسامةٍ لاذعة، أثارت موجة ضحك بين الحاضرين وتعليقات متباينة بين المشاهدين.

المشهد الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، قسّم الرأي العام: فبينما رأى البعض في ردّ الإعلامية هالة سرحان درساً مهنياً قاسياً للمراسلة الشابة، اعتبر آخرون أن ردة فعلها كانت مبالغًا فيها، خصوصًا أن المراسلة تنتمي إلى جيل جديد لم يعايش نجومية سرحان في التسعينات والعقد الأول من الألفية.

ومع تصاعد الجدل، سارعت قناة «الجديد» اللبنانية إلى حذف الفيديو من جميع منصاتها الرسمية دون إصدار توضيح، ما زاد التكهنات حول أسباب الخطوة، بين من رأى أنها محاولة لاحتواء الموقف، ومن زعم أن الحذف جاء بطلب مباشر من سرحان نفسها.

وفي أول ردّ لها، خرجت المراسلة جاسينت عنتر عن صمتها عبر مقابلة تلفزيونية لتشرح ما حدث، قائلة: «وجدت الإعلامية هالة سرحان وسط حشد كبير من الإعلاميين، وقررت التوجه إليها لإجراء مقابلة سريعة دون تحضير مسبق. لم أكن أعلم أننا على الهواء، فسألتها بشكل عفوي عن بلدها. لكن ردها فاجأني وكان قاسياً».

وأضافت: «لم أقصد الإساءة إطلاقاً، أردت فقط التفاعل والتعرّف إليها. لكنني تفاجأت بحجم الهجوم الذي تعرضت له بعد المقطع، والتنمر الذي تجاوز النقد إلى الإساءة الشخصية».

في المقابل، ردّت الإعلامية هالة سرحان في تصريحات لاحقة موضحة أنها لم تقصد إحراج المراسلة، وقالت: «هي كانت متوترة وواضح إنها في بداياتها المهنية. الموقف كله كان عفوياً، وأنا قلت لها بعدها إنّها (زنانة) بمعنى الإصرار في الصحافة، وده شيء إيجابي».

وأضافت سرحان: «ما حصل درس صغير لكل من يبدأ طريقه في الإعلام: لازم تكون عارف مين اللي قدامك. التحضير أهم شيء».

وبعد ساعات من الجدل، أصدرت المراسلة اللبنانية توضيحاً جديداً قالت فيه إنها بادرت بالاعتذار لسرحان بعد المقابلة، مؤكدة أنها لم تكن تدرك أن اللقاء يُبث على الهواء، وأنها تفاجأت بحدة الرد في البداية لكن الإعلامية المصرية تعاملت معها لاحقاً بلطف واحتراف.

واختتمت جاسينت حديثها برسالة مصالحة قالت فيها: «كل الاحترام والتقدير للإعلامية الكبيرة هالة سرحان. الموقف كان عفوياً وتعلمت منه الكثير. ما زلت أراها رمزاً من رموز الإعلام العربي».

من جهتها، كتبت الإعلامية هالة سرحان منشوراً مقتضباً عبر حسابها الرسمي أكدت فيه أن ما جرى «انتهى تماماً»، مشيرة إلى أنها لم تأخذ الأمر على محمل الإهانة، وأنها تتمنى للمراسلة اللبنانية التوفيق في مسيرتها الإعلامية.