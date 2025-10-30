«أصغر رائد فضاء» صيني ينطلق مع 4 فئران!

في خطوة علمية جديدة تُضيف فصلاً مميزاً إلى سجل إنجازاتها الفضائية، تستعد وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة لإطلاق مهمة «شنتشو-21»، التي تحمل في طاقمها المهندس وو فاي، أصغر رائد فضاء في تاريخ الصين، برفقة الطيار تشانغ لو والمتخصص تشانغ هونغ تشانغ، إضافة إلى 4 فئران صغيرة ستشارك في تجربة فريدة داخل المدار.

وأوضح الناطق باسم وكالة الفضاء الصينية تشانغ جينغبو خلال مؤتمر صحافي، أن عملية الإطلاق ستتم غداً (الجمعة) من مركز جيوتشيوان شمال غرب البلاد، ضمن برنامج متكامل لتوسيع الأبحاث الحيوية داخل محطة «تيانغونغ» الفضائية، التي تُعد القلب النابض للمشروع الصيني العملاق في مجال الفضاء.

وقال المهندس وو فاي (32 عاماً): «أشعر بالفخر لأن أكون جزءاً من هذه المهمة التاريخية. لقد تحول حلم الطفولة إلى حقيقة تُكتب اليوم في تاريخ الصين العلمي».

وتأتي مشاركة الفئران في هذه الرحلة ضمن أول تجربة صينية على الكائنات الحية داخل الفضاء، بهدف دراسة التأثيرات البيولوجية لانعدام الجاذبية، في خطوة تمهّد لتطوير مهمات مأهولة طويلة الأمد نحو القمر والمريخ.

من جهته، أكد القائد تشانغ لو (48 عامًا) أن الفريق على «أهبة الاستعداد لتقديم إنجاز يليق بطموحات الفضاء الصينية»، مشيرًا إلى أن العمل الجماعي والانضباط هما «سر نجاح أي مهمة في الفضاء».

ويُعدّ برنامج الفضاء الصيني اليوم واحداً من أكثر البرامج تطوراً في العالم، إذ حقق إنجازات بارزة خلال الأعوام الماضية، منها هبوط مسبار على الجانب المظلم من القمر عام 2019، وجلب عينات من سطح القمر عام 2020، بالإضافة إلى إرسال مسبار إلى المريخ في مهمة ناجحة وُصفت بأنها «قفزة علمية نوعية».

وتواصل وكالة الفضاء الصينية استعداداتها لمرحلة جديدة من مشروعها الطموح الذي يستهدف إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول عام 2030، مع تطوير مركبتي «لانيوي» للهبوط القمري و«منغجو» للرحلات المأهولة.

ويرى محللون أن هذه المهمة تمثل «اختباراً علمياً وإنسانياً بالغ الأهمية»، حيث تجمع بين التجربة الحيوية والرمزية الوطنية في آنٍ واحد، ما يعزز مكانة الصين كقوة علمية صاعدة تقود سباق الفضاء بخطى ثابتة.