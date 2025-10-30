في تطور قضائي، أحالت جهات التحقيق في مصر، اليوم (الخميس)، البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية إلى المحكمة للمحاكمة في اتهامها بغسل 15 مليون جنيه.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عاقبت، أمس (الأربعاء)، سوزي، بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعدي على القيم الأسرية المصرية.

وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة المحتوى المدعوة سوزي الأردنية المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وذلك في اتهامها بغسل أموال.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ«سوزي الأردنية».

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين «ذوي أفكار وأهداف خاصة»، محذرا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش.