شاب سوري ينجو من حكم إعدام مثير للجدل

ألغت السلطات العراقية اليوم (الخميس) حكم الإعدام الصادر بحق الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن، والذي أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار معلومات تفيد بأنه حُكم عليه بسبب تمجيده الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن الحكم الفعلي لم يكن مرتبطا بالرئيس السوري، بل بسبب اعتراف المتهم بتمجيد زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، ونشر مقاطع فيديو تحرض على العنف ضد أفراد الجيش العراقي والحشد الشعبي في منطقة الطارمية. كما تضمنت التهم دعوته أشخاصا للانضمام إلى التنظيم، ونشر مقاطع فيديو قام فيها بحرق صورة تمثل الخليفة علي بن أبي طالب؛ بهدف إثارة الفتن والفوضى داخل المجتمع.

وأشار المجلس إلى أن بعض المواقع نشرت صورا مزيفة لقرار الحكم تزعم أنه صادر بسبب تمجيد الرئيس الشرع واحتواء هاتفه على مواد مرتبطة بالجيش الحر، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة.

وكانت قضية محمد حسن قد أثارت حالة من الغضب على منصات التواصل، إذ أشار محاميه المعتصم الكيلاني إلى تعرضه للتعذيب أثناء التحقيق، بما في ذلك الصعق الكهربائي، وإجباره على توقيع اعترافات دون حضور محامٍ. وقد تم تحويل القضية إلى المحكمة بتهم الإرهاب، وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

من جانبها، تابعت وزارة الخارجية السورية القضية عبر القنوات الرسمية، إذ أكد مدير إدارة الشؤون العربية محمد الأحمد أن السفارة السورية في بغداد خاطبت السلطات العراقية للتحقق من صحة الوثائق واتخاذ الإجراءات اللازمة.