غموض في بغداد.. العراق يطيح بـ«عَبَدَة الشيطان»!

في مشهد أقرب إلى أفلام الغموض والرعب، كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس (الثلاثاء)، عن تفكيك شبكة تُعرف باسم «عبدة الشيطان»، تورط أفرادها في عمليات ابتزاز مروعة وإيذاء للضحايا، في وقتٍ أعلنت نجاحها في إسقاط 22 شبكة دولية لتهريب المهاجرين خلال العام الحالي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية عباس البهادلي خلال مؤتمر صحفي، أنّ جهود مكافحة جريمة الاستغلال الجنسي أسفرت عن تفكيك 96 شبكة تورطت في هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى تسجيل 99 ضحية، فيما صدرت أحكام بحق 276 متهماً حتى الآن.

وفي ما يتعلق بتهريب المهاجرين والعمالة الأجنبية، أشار البهادلي إلى أنّ الأجهزة المختصة فككت 22 شبكة تجارة دولية خلال العام الجاري، تسببت في سقوط 91 ضحية، بينما وصلت أحكام الإدانة إلى 13 شخصاً.

كما كشف عن جهود الوزارة لمواجهة جرائم بيع الأطفال، إذ جرى تفكيك 17 شبكة متورطة في هذه الجريمة، وبلغ عدد الضحايا 26 طفلاً، إلى جانب صدور أحكام على 24 متهماً.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة تفكيك 16 شبكة للتسول تضم 39 ضحية، صدرت بحق 37 شخصاً منهم أحكام قضائية، كما أشار المتحدث إلى تفكيك شبكات متورطة في نزع الأعضاء البشرية، مع تسجيل 10 ضحايا، وإصدار أحكام على 24 متهماً.