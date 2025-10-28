حصدت صحيفة «سعودي جازيت» الصادرة عن مؤسسة عكاظ للصحافة والنشرجائزة (Media Leader of the Year)، ضمن جوائز مهرجان «أثر» للإبداع، الذي أُقيم في الرياض الأسبوع الماضي.

وتسلّم مدير تحرير الصحيفة الزميل أنس اليوسف الجائزةخلال الحفل الذي شهد تكريم عدد من الشخصيات البارزة في مجالات التسويق والإعلام والإبداع في المملكة.

وأكد رئيس تحرير عكاظ المشرف العام على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة التطور التحريري والتقني الذي شهدته الصحيفة خلال العام الماضي في ظل فريق عمل مهني احترافي يتلقى الدعم والمساندة الدائمة من رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله صالح كامل. مشيراً إلى أن «سعودي جازيت» تعد من أبرز المنصات الإعلامية الصادرة عن مؤسسة عكاظ، إذ تخاطب العالم بلغة مهنية تُبرز ما تشهده المملكة من تحولات نوعية ومتسارعة.

ولفت الذيابي إلى أن الصحيفة، التي تحولت منذ عام 2019 إلى منصة رقمية بالكامل، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ حضورها بوصفها منبراً سعودياً موثوقاً يقدم محتوىً نوعياً ويعكس صورتها الحديثة في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي أسهم في توسيع نطاق انتشارها وتعزيز تأثيرها في المشهد الإعلامي.