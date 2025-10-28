بحثت عن الجمال فوجدت الموت في «إبرة رخيصة»

تحوّلت رغبة امرأة بريطانية في إنقاص وزنها إلى كابوس مأساوي، بعدما لقيت حتفها إثر حصولها على حقنة تخسيس غير مرخصة من مركز تجميل محلي، في حادثة صدمت الرأي العام البريطاني وأعادت النقاش حول انتشار عقاقير التنحيف في السوق السوداء.

الضحية وتُدعى كارن ماكغونيغال (53 عامًا) من مدينة سالفورد في مانشستر الكبرى، كانت تمرّ بمرحلة نفسية صعبة بعد انفصالها عن شريكها، ما دفعها — بحسب عائلتها — إلى البحث عن حلول سريعة لاستعادة ثقتها بنفسها.

وبناءً على نصيحة من صديقاتها، لجأت إلى مركز تجميل صغير قدّم لها حقن تخسيس بسعر 20 جنيهًا إسترلينيًا للجرعة فقط، دون أي إشراف طبي أو ترخيص رسمي.

وبحسب رواية الأسرة لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد تولّت عاملة تجميل مختصة بالأظافر حقنها بالمادة خلال دقائق معدودة داخل المركز.

وبعد أيام قليلة، بدأت كارن تشعر بآلام حادة في المعدة وصعوبة في التنفس، قبل أن يتحول لون وجهها إلى الأرجواني، ما استدعى نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى.

دخلت السيدة البريطانية في غيبوبة داخل وحدة العناية المركزة، وأبلغ الأطباء عائلتها بعد يومين أن حالتها «ميؤوس منها»، لتفارق الحياة وهي محاطة بأقاربها.

وكشفت التحاليل أن ما حُقنت به كارن لم يكن العقار المعلن عنه «مونغارو»، بل دواء آخر هو «سيماغلوتايد»، وهو علاج فعّال في إنقاص الوزن، لكنه يُصرف فقط بوصفة طبية وتحت إشراف متخصصين صحيين نظرًا لحساسية جرعاته وتأثيراته الجانبية الخطيرة.

وقالت ابنتاها إن والدتهما كانت ضحية للإعلانات المضللة والأسعار المغرية، مطالبتين السلطات بـتشديد الرقابة على بيع هذه العقاقير غير القانونية التي تُروّج عبر الإنترنت ومراكز التجميل.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى توقيف شخصين على خلفية الواقعة، أحدهما بتهمة القتل غير العمد وإعطاء مادة مؤذية، والآخر بتهمة تزويد مواد خاضعة للرقابة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات الكاملة.