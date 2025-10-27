«هاكرز» يخترقون أنظمة إسرائيلية.. ويسربون وثائق «الشعاع الحديدي»

استهدف اختراق سيبراني واسع شركات دفاع إسرائيلية، إذ أعلنت مجموعة قراصنة تُعرف باسم «جبهة الإسناد السيبراني» استيلاءها على معلومات سرية تتعلق بنظام الدفاع الليزري المعروف باسم «الشعاع الحديدي» وعدد من المشاريع العسكرية الأخرى.

وبحسب ما نقلته شبكة «آر تي» الروسية، نشرت المجموعة عبر قناتها على «تليغرام» عدداً من الوثائق والصور قالت إنها حصلت عليها من خوادم تابعة لشركات إسرائيلية عاملة في قطاع الدفاع، بينها شركة «مايا» المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وأوضح القراصنة أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات تقنية حساسة تتعلق بمنظومة «الشعاع الحديدي»، التي تُعدّ من أبرز مشاريع الجيش الإسرائيلي في مجال الدفاع الجوي بالليزر، إلى جانب معلومات عن طائرات التجسس «سكاي لارك»، ونظام الدفاع الجوي «سبايدر»، وصاروخ كروز الشبح «آيس بريكر».

كما تضمّنت الملفات المسربة صوراً لعقود موقعة بين الجيش الإسرائيلي وعدد من الجهات الدفاعية في أستراليا ودول أوروبية، ما أثار تكهنات حول مدى اختراق القراصنة للبنية التحتية الدفاعية الإسرائيلية.

ولم تصدر السلطات الإسرائيلية حتى الآن تعليقاً رسمياً على الحادثة، بينما أكدت تقارير غربية أن الجهات الأمنية تتحقق من صحة الوثائق المنشورة ومدى دقة ما ورد فيها، في ظل تصاعد الحروب الإلكترونية في الآونة الأخيرة.