تمساح يهاجم فتى على شاطئ أسترالي

تحوّل يوم هادئ على شاطئ مايال بيتش في أقصى شمال كوينزلاند الأسترالية إلى لحظات رعب، بعدما هاجم تمساح ضخم فتى يبلغ من العمر 14 عامًا، متسببًا له بجروح في الساق والبطن، قبل أن ينجو بأعجوبة بمساعدة الموجودين في المكان.

وقالت خدمات الإسعاف في كوينزلاند إن الهجوم وقع قرب منطقة كيب تريبيوليشن خارج مدينة كيرنز، مشيرة إلى أن الفتى كان يقف على مقربة من الشاطئ عندما انقض عليه التمساح فجأة. وتمكن عدد من المارة من سحبه بسرعة إلى برّ الأمان.

وبحسب شهود العيان، هرع عدد من الممرضين المقيمين في نزل قريب لتقديم الإسعافات الأولية للفتى بمساعدة سكان المنطقة، بينما قال مدير فندق محلي هاري هارتلي، إن «مجتمع كيب بأكمله خرج لمساعدته»، في مشهد مؤثر يعكس روح التعاون في المنطقة.

وأوضح رجل الأعمال المحلي لورنس ماسون أن الفتى نُقل عبر ممتلكاته إلى نقطة يمكن أن تهبط فيها مروحية الإنقاذ، التي تولّت نقله إلى مستشفى كيرنز وهينترلاند، إذ أكدت الإدارة الطبية أن حالته مستقرة بعد تلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أعلنت إدارة المتنزهات والحياة البرية في كوينزلاند فتح تحقيق في الحادثة، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت أخيرًا أربع مشاهدات لتمساح واحد على الأقل خلال الأسابيع الماضية. وتعمل الفرق المختصة على تتبّعه واتخاذ إجراءات السلامة اللازمة.

ودعت السلطات السكان والزوار إلى الإبلاغ عن أي مشاهدات جديدة للتماسيح في المنطقة، ضمن الجهود الرامية إلى حماية مرتادي الشواطئ في شمال كوينزلاند.