ثور هائج يهاجم «نائباً» أمام الحشود في الهند

تحوّل مهرجان سباق الثيران «هوري حبّة» في ولاية كارناتاكا الهندية إلى مشهد من الفوضى والرعب، بعدما هاجم الثور الأبيض والرمادي نائبًا سابقًا وطرحه أرضًا أمام مئات المتفرجين في قرية باليغافي بمقاطعة شيفاموغغا.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، كان النائب السابق ماهالينغابا يقف أمام منزله لمتابعة السباق الشعبي عندما اندفع أحد الثيران الغاضبة نحوه بسرعة، ليصطدم به بعنف ويمسكه بقرونه قبل أن يطرحه أرضًا وسط صرخات الحضور الذين هرعوا للنجاة من مسار الحيوان الهائج.

وأظهرت لقطات مصورة جرى تداولها على نطاق واسع لحظة الهجوم وحالة الذعر التي عمّت المكان، حيث سادت الفوضى بين المتفرجين الذين حاولوا حماية أنفسهم من الثور المنفلت.

ونُقل النائب السابق إلى المستشفى مصابًا بجروح متعددة، وأكد الأطباء أن حالته مستقرة ولا تشكل خطرًا على حياته.

وتأتي الحادثة بعد أيام قليلة من مصرع أربعة أشخاص في فعاليات مشابهة لمهرجان «هوري» في مناطق هافيري وتيلفالي، ما أعاد الجدل حول ضعف إجراءات السلامة في تلك السباقات التقليدية التي تُقام سنويًا خلال احتفالات ديوالي، وتشهد منافسات شرسة بين الثيران المزخرفة أمام جماهير ضخمة.

ويرى مراقبون أن المهرجان، رغم شعبيته الثقافية الكبيرة، يظل «خطرًا قائمًا» في ظل غياب التنظيم الكافي وارتفاع حالات الإصابات بين المشاركين والجمهور على حدٍّ سواء.