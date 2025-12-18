أعلنت النيابة العامة الروسية، اليوم (الخميس)، إدانة مواطن بريطاني يدعى هايدن ديفيز (30 عاماً) بالعمل كـ«مرتزق مدفوع الأجر»، وحكمت عليه محكمة في منطقة دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية بالسجن 13 عاماً في معسكر سجن أمني مشدد، بعد مشاركته في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي.

موسكو تصف ديفيز بـ«مرتزق»

وبحسب «رويترز»، وصفت موسكو ديفيز بأنه مرتزق، مشيرة إلى أنه وصل إلى غرب أوكرانيا في أغسطس 2024، ووقع عقداً مع «الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا» (وحدة عسكرية أوكرانية تضم متطوعين أجانب)، وخضع لتدريب عسكري، ثم شارك في عمليات قتالية ضد القوات الروسية في دونيتسك، وألقي القبض عليه في شتاء 2024-2025، وهو يحمل بندقية هجومية أمريكية الصنع وذخيرة.

تفاصيل محاكمة بريطاني في روسيا

وأصدرت النيابة الروسية فيديو لديفيز داخل قفص زجاجي في قاعة المحكمة، يرتدي معطفاً أسود ورأسه محلوق، إذ يعترف بتلقيه راتباً شهرياً يراوح بين 400-500 دولار، ويؤكد إدانته عندما سُئل، قائلاً «نعم» ويهز رأسه.

ولم يتضح ما إذا كان الاعتراف تحت ضغط أو إكراه، ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية البريطانية.

لندن: ديفيز أسير حرب

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن ديفيز، الذي ينحدر من ساوثهامبتون ومتزوج، خدم سابقاً في الجيش البريطاني حتى عام 2023 وتم فصله بسبب تعاطي الماريجوانا حسب بعض التقارير، ثم سافر إلى أوكرانيا عبر بولندا بحثاً عن عمل بعد صعوبات في العثور على وظيفة.

وأعربت لندن سابقاً (في فبراير 2025) عن رفضها لتصنيف ديفيز كمرتزق، مؤكدة أنه أسير حرب يستحق الحماية بموجب اتفاقيات جنيف، ومتهمة موسكو باستغلال الأسرى لأغراض سياسية ودعائية.

ثاني حكم ضد بريطاني في موسكو

ويُعد هذا الحكم الثاني على مواطن بريطاني في النزاع، بعد الحكم على جيمس سكوت ريس أندرسون (22 عاماً) بالسجن 19 عاماً في مارس 2025 لقتاله في منطقة كورسك الروسية.

وتأتي القضية وسط تصنيف روسيا للمقاتلين الأجانب في صفوف أوكرانيا كمرتزقة، مما يتيح محاكمتهم جنائياً بدلاً من معاملتهم كأسرى حرب.