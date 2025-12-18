استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، الطالب إبراهيم بقاشي؛ بمناسبة تحقيقه المركز الأول عن فيلمه «هذه جازان» في فئة أفضل فيلم بالذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الأفلام السينمائية الطلابية الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بمشاركة 17 جامعة سعودية، بحضور رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو راسين.

وهنّأ أمير جازان الطالب بقاشي ومنسوبي الجامعة على هذا الإنجاز النوعي، مؤكداً أهمية دعم مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، وتعزيز حضور الجامعة في مختلف المنافسات الوطنية والدولية.

وحث أمير المنطقة على الاستمرار في تطويع التقنيات الحديثة لإبراز الهوية الثقافية الغنية لمنطقة جازان، وتسليط الضوء على فعالياتها الفنية والترفيهية بأسلوب مبتكر يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، مثمناً هذا الفوز الذي يعكس الدعم المستمر لتنمية مهارات الطلاب في مجالات الإعلام وصناعة المحتوى والإنتاج البصري، وحرص الجامعات على تمكين المبدعين وتمثيل المنطقة بصورة مشرفة تبرز تميز البيئة التعليمية والإبداعية فيها.

بدوره، أعرب الطالب بقاشي عن شكره وامتنانه لأمير المنطقة على هذا الاستقبال والتحفيز، الذي يُشَكّلُ دافعاً له ولزملائه لتقديم المزيد من العطاء والتميز.