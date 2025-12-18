التقى مدير عام مركز وقاء بمنطقة نجران المهندس أحمد آل زريع وعدد من مسؤولي الفرع مع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محمد العلكمي وعدد من مسؤولي الفرع، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الفرع وأفرع الجهات والمؤسسات بالمنطقة.

و بحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين المركز ووزارة التعليم بالمنطقة لتعزيز الجهود المشتركة.

كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في مجالات التوعية والتثقيف الصحي والعمل المشترك بين المركز وإدارة التعليم في الجوانب التوعوية والتثقيفية بما يعزز الصحة النباتية والصحة الحيوانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مركز وقاء على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية، وتكامل الجهود لتحقيق المستهدفات الوطنية في مجالات الوقاية والصحة العامة.