في الشتاء.. هل مناعتك ضعيفة فعلاً؟

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب موسم نزلات البرد والأنفلونزا، ترتفع احتمالات الإصابة بالفايروسات الموسمية، بينما ينجو آخرون دون أن يصابوا، في ظاهرة يربطها الخبراء بقوة جهاز المناعة؛ خط الدفاع الأول للجسم ضد الأمراض.

ووفق صحيفة «ذا صن» البريطانية، يُصاب نحو 15 مليون شخص سنوياً في المملكة المتحدة بالزكام والأنفلونزا، إذ يعاني معظم البالغين من مرتين إلى ثلاث إصابات في العام، بينما يتعرض الأطفال من خمس إلى ثماني مرات في المتوسط، بسبب قضاء فترات أطول في الأماكن المغلقة خلال الخريف والشتاء، ما يزيد فرص العدوى.

ويشير الخبراء إلى علامات مبكرة قد تنبّه إلى ضعف المناعة، منها الرغبة المستمرة في تناول السكر كوسيلة لتعويض الطاقة، والتعب رغم النوم الكافي نتيجة استنزاف الجسم طاقة دعمه المناعي، إضافة إلى ظهور الكدمات بسهولة بسبب نقص فيتامين C أو الزنك، كما يُعد جفاف الحلق والعطش الدائم إشارة إلى ضعف الأغشية المخاطية، بينما تؤدي اضطرابات النوم وظهور القروح حول الفم إلى إضعاف مقاومة الجسم.

ومن العلامات أيضاً بطء التئام الجروح، أو تكرار العدوى والحاجة المستمرة للمضادات الحيوية، فضلاً عن تكرار نزلات البرد أو بطء التعافي منها.

ويؤكد الصيدلي البريطاني سانجاي ناثواني، أن الإصابة أحياناً أمر طبيعي، لكن تكرارها أو بطء التعافي منها يستدعي دعم الجهاز المناعي عبر التغذية السليمة والنوم الكافي والنشاط المنتظم، مع مراجعة الطبيب عند استمرار الأعراض.