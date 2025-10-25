اكتشاف بيضة ديناصور عمرها 70 مليون سنة !

في مفاجأة مذهلة، أعلن باحثون في الأرجنتين العثور على بيضة ديناصور متحجرة عمرها 70 مليون عام!

البيضة اكتُشفت في منطقة ريو نيغرو بإقليم باتاغونيا، وكانت في حالة حفظ مدهشة لدرجة أن العلماء قالوا إنها «تكاد تبدو كما لو وُضعت بالأمس».

الخبر الذي نشرته صحيفة ديلي ميل أعاد إشعال خيال العلماء وعشّاق التاريخ الطبيعي حول كيف كانت الحياة في عصر الديناصورات العملاق.

بقايا جنين متحجر

ويرجّح العلماء أن البيضة تعود إلى نوع يُعرف باسم «بونابارتينيكوس» (Bonapartenykus)، وهو ديناصور صغير لاحم عاش في أواخر العصر الطباشيري، وكان يُعتبر من أقرب أسلاف الطيور الحديثة.

ويقول غونزالو مونيوز، الباحث في متحف العلوم الطبيعية الأرجنتيني، إن العثور على أحافير ديناصورات أمر معتاد نسبياً، «لكن العثور على بيضة محفوظة بهذه الدقة هو أمر استثنائي بكل المقاييس»، مضيفاً أن الفريق لم يستبعد احتمال احتوائها على بقايا جنين متحجر، إذ سيتم إخضاعها لفحوص دقيقة بالأشعة المتقدمة لتأكيد ذلك.

وأظهرت الصور الميدانية لحظة اكتشاف القائد الميداني فيديريكو أنولين للبيضة وهي مستقرة على سطح الأرض المغبر، في مشهد أثار حماس الفريق العلمي الذي وصف الاكتشاف بأنه «واحد من أهم الاكتشافات في تاريخ علم الحفريات في أمريكا الجنوبية».

قشر بيض رقيق وهش

ويشير العلماء إلى أن بيض الديناصورات اللاحمة نادر للغاية؛ لأن أعدادها كانت أقل من الديناصورات العاشبة، ولأن قشر بيضها كان رقيقاً وهشاً، ما يجعل حفظه عبر ملايين السنين أمراً شبه مستحيل.

وإضافة إلى البيضة، تم العثور في الموقع ذاته على أسنان ثدييات وفقاريات أفاعٍ متحجرة، ما يرجّح أن المنطقة كانت في الماضي موقعاً للتعشيش والتكاثر.

ويأمل العلماء أن يكشف هذا الاكتشاف تفاصيل جديدة حول طريقة تكاثر الديناصورات وتطورها، لاسيما إذا تبيّن أن البيضة تحتوي على بقايا جنين، وهو ما سيشكل اختراقاً علمياً كبيراً في فهم دورة حياة هذه الكائنات المنقرضة.