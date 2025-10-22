دراسة: الترابط الاجتماعي سرّ الشباب الدائم

أظهرت دراسة علمية جديدة، أن العلاقات الاجتماعية الدافئة تكون أقوى من أي دواء في محاربة مظاهر الشيخوخة، إذ تبيّن أن الأشخاص الذين يتمتعون بروابط إنسانية قوية يعيشون بصحة أفضل ويبدون أصغر سناً من نظرائهم المنعزلين اجتماعياً.

وبحسب موقع Science Alert العلمي، الذي نقل نتائج الدراسة المنشورة حديثاً، فإن التواصل المستمر مع الآخرين لا يطيل العمر فحسب، بل يبطئ التدهور الصحي المرتبط بتقدم السن، ويجعل الإنسان يعيش سنواته المتقدمة بنشاط وحيوية أكبر.

الدراسة، التي أجريت في الولايات المتحدة وشملت أكثر من 2,000 شخص بالغ، اعتمدت مقياساً جديداً أطلق عليه الباحثون اسم «الميزة الاجتماعية التراكمية»، وهو مزيج من قوة العلاقات الأسرية، والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والدينية، ومستوى الدعم العاطفي، ومدى الاندماج في المجتمع.

وبتحليل المؤشرات البيولوجية للشيخوخة، مثل تغيّر الحمض النووي ومستويات الالتهاب والهرمونات المرتبطة بالتوتر، توصّل الباحثون إلى أن أصحاب الروابط الاجتماعية الأقوى يمتلكون جهازاً مناعياً أكثر استقراراً وشيخوخة بيولوجية أبطأ، مقارنة بغيرهم.

ويؤكد العلماء، أن هذه النتائج تعكس طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي تطور ليزدهر ضمن مجموعات مترابطة، إذ ساعد التعاون والتفاعل على تعزيز البقاء والصحة عبر التاريخ، مشيرين إلى أن الدفء الإنساني يكون سر العافية الطويلة.

كما كشفت الدراسة، أن التعليم والدخل الجيدين يرتبطان بدورهما بتباطؤ الشيخوخة وانخفاض معدلات الالتهاب، ما يشير إلى أن البيئة الاجتماعية والاقتصادية تلعب دوراً حاسماً في صحة الإنسان مع تقدّم العمر.