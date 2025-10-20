عطل واسع في خوادم «أمازون» يربك الإنترنت العالمي

شهد العالم اليوم (الإثنين) اضطراباً واسع النطاق في خدمات الإنترنت نتيجة عطل تقني في خوادم شركة «أمازون» للحوسبة السحابية (AWS)، ما أدى إلى توقف أو بطء عمل عشرات المواقع والتطبيقات الشهيرة من بينها سناب شات وزووم وريغ وأليكسا، وفق ما أكدته وكالة «رويترز».

بداية العطل في فرجينيا

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الخلل بدأ في منطقة US-EAST-1 بولاية فرجينيا الأمريكية، وهي من أهم مراكز بيانات «أمازون» التي تعتمد عليها آلاف الخدمات الرقمية حول العالم. وأوضحت الشركة في بيان على موقعها المخصص لمتابعة حالة الشبكة أنها «ترصد معدلات أخطاء مرتفعة وتأخيرات في عدد من خدماتها»، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل على إعادة التشغيل التدريجي.

مواقع وتطبيقات متضررة

وبحسب موقع «ذا فيرج»، أدى الخلل إلى توقف مؤقت لتطبيقات شهيرة مثل سناب شات وفورتنايت وزووم، إضافة إلى بطء في خدمات البث السحابي وأجهزة المساعدة الذكية التابعة لأمازون (أليكسا). كما أبلغ مستخدمون في أوروبا والشرق الأوسط عن صعوبة في الوصول إلى بعض المواقع التي تعتمد على البنية التحتية لـ«AWS».

ليس انهياراً كاملاً للإنترنت

وأشارت صحيفة «ذا غارديان» إلى أن العطل، رغم اتساعه، لم يشلّ الإنترنت بالكامل، لكنه أظهر مدى اعتماد الاقتصاد الرقمي العالمي على عدد محدود من مزوّدي الخدمات السحابية. ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن «هذه الأزمة تؤكد هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية وضرورة تنويع مصادر الاستضافة».

العمل جارٍ لإصلاح الأعطال

وفي تحديث لاحق، قالت أمازون إن «معظم خدماتها بدأت بالعودة تدريجياً إلى العمل الطبيعي»، مؤكدة أن المشكلة ناتجة عن خلل تقني داخلي وليس عن هجوم إلكتروني. وأضافت أن فرقها تواصل مراقبة الأداء لضمان استقرار الشبكات في جميع المناطق.

دروس من أزمة رقمية عابرة

ويرى مختصون أن هذا العطل يشكّل جرس إنذار جديداً للحكومات والشركات التي تعتمد على خدمات سحابية موحّدة، داعين إلى تطوير خطط بديلة وأنظمة دعم محلية تحافظ على استمرارية العمل في حال حدوث أعطال مماثلة.