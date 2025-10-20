انفجار قذيفة قرب موكب نائب الرئيس الأمريكي

شهدت ولاية كاليفورنيا حادثةً عسكرية خطيرة، عندما انفجرت قذيفة مدفعية بشكل مفاجئ في الهواء أثناء تمرين حيّ لمشاة البحرية الأمريكية، ما أدى إلى تطاير الشظايا نحو طريق Interstate 5 الحيوي، بالتزامن مع مرور عناصر من شرطة الطرق السريعة ضمن موكب حماية نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأوضحت شرطة الطرق السريعة في بيان رسمي أن الانفجار وقع في الجو فوق منطقة قريبة من قاعدة كامب بندلتون العسكرية، ما أثار حالة استنفار فوري بين القوات المشاركة وأجهزة الأمن. ولم تُسجل أي إصابات، غير أن الحادثة دفعت إلى تعليق التمرين مؤقتاً وفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الانفجار المبكر للقذيفة.

وأشار مسؤولون إلى أن وجود موكب حماية نائب الرئيس في الموقع لحظة الحادثة زاد من حساسية الموقف، إذ تم اتخاذ تدابير أمنية مشددة وإغلاق جزئي للطريق السريع لتأمين المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة بينما تشهد كاليفورنيا تكثيفاً لعمليات التدريب العسكري، ما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين التي تجري بالقرب من مناطق مأهولة.