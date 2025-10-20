مقتل شخصين إثر انحراف طائرة شحن عن مدرج مطار هونغ كونغ

أعلنت شركة تشغيل مطار هونغ كونغ الدولي اليوم (الاثنين) أن طائرة شحن قادمة من دبي انحرفت عن المدرج أثناء الهبوط وسقطت في البحر بعد اصطدامها بمركبة على الأرض، وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين.

وقال مطار هونغ كونغ الدولي إن المدرج الشمالي للمطار أُغلق بعد الحادثة، مضيفا أن المدرجين الجنوبي والأوسط سيستمران في العمل. ووقعت الحادثة نحو الساعة 3:50 صباحا بتوقيت هونغ كونغ اليوم الاثنين (19:50 بتوقيت غرينتش الأحد)، وأكد المطار أن الطائرة كانت تحمل رقم رحلة طيران الإمارات.

وقال المطار الدولي في بيانه إنه تم إنقاذ أفراد الطاقم الأربعة الذين كانوا على متن الطائرة. كما تم إنقاذ أحد موظفي الخدمات الأرضية، بينما فُقد آخر. ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في وقت لاحق عن الشرطة قولها إن رجلين كانا على متن المركبة الأرضية لقيا حتفهما.

وأكد موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة التي خرجت عن المدرج في هونغ كونغ هي طائرة شحن من طراز بوينج 747. وأضاف الموقع على منصة إكس أن الطائرة تابعة لشركة طيران إير أكت، وهي شركة تركية توفر سعة شحن إضافية لشركات الطيران الكبرى.