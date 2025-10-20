باحثون يكتشفون طريقة جديدة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي

اكتشف فريق من الباحثين من معهد «مارغريت فيشربوش» في ألمانيا، طريقة جديدة لتحسين فاعلية دواء تاموكسيفين المستخدم لعلاج سرطان الثدي لدى النساء اللواتي لا يستجبن جيداً لهذا الدواء.

ووفقاً للباحثين فإن فعالية الدواء تعتمد على تحويله في الجسم إلى مركب يُسمى «زد إندوكسيفين» عبر إنزيم محدد، إلا أن انخفاض مستويات هذا الإنزيم لدى بعض المريضات يضعف تأثير العلاج.

وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق الباحثين وشملت 235 مريضة في المراحل المبكرة من الإصابة، أن إعطاء مركب «زد إندوكسيفين» التكميلي يعزز فاعلية «تاموكسيفين» دون زيادة في الآثار الجانبية، كما أن التركيزات الدوائية في الدم لدى المريضات اللواتي تلقين العلاج المركب كانت مماثلة لتلك الموجودة لدى النساء اللاتي تلقين «تاموكسيفين» وحده.

ويعمل دواء «تاموكسيفين» عن طريق منع هرمون الإستروجين من الارتباط بالبروتينات الموجودة على أسطح الخلايا السرطانية ما يمنع السرطان من النمو.