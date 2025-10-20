كشفت دراسة منشورة على موقع Times of India، أن عدداً من العادات الصباحية البسيطة قد تساهم في تخفيف الإمساك والانتفاخ بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أدوية فورية. تشمل هذه العادات: شرب كوب من الماء قبل القهوة، ممارسة نشاط بدني خفيف لعدة دقائق، تناول إفطار غني بالألياف، والجلوس على المرحاض صباحاً دون استعجال؛ إذ تعمل هذه الممارسات على زيادة حجم البراز وتليينه وتحفيز حركة الأمعاء لتسهيل عملية التبرز بانتظام.

كما تؤكد الأدلة الطبية، أن الماء والألياف والنشاط البدني تشكّل الركائز الأساسية للنظام الغذائي الصحي لمعالجة الإمساك، بينما يُنصح باللجوء إلى الملينات فقط عند استشارة طبية.