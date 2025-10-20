عودة «لن أعيش في جلباب أبي».. بعد 30 عاماً

كشف الفنان عمر رياض، نجل الفنان محمد رياض، عن بدء التحضيرات لتقديم جزءٍ ثانٍ من المسلسل المصري الشهير «لن أعيش في جلباب أبي»، بعد نحو 30 عاماً من عرض الجزء الأول، الذي يُعد من أبرز الأعمال الخالدة في ذاكرة الدراما العربية.وأعلن عمر رياض، عن المشروع الجديد عبر حسابه الرسمي في منصة «فيسبوك» قائلاً: «قالوا إن الحكاية خلصت، بس في حكايات بتختار ترجع نفسها.. لن أعيش في جلباب أبي 2»، في إشارة إلى عودة العمل، الذي ما زال يحتفظ بمكانة استثنائية لدى المشاهدين رغم مرور العقود.وأوضح رياض، أن فكرة الجزء الثاني طُرحت أخيراً، مدفوعة برغبة الجمهور في مشاهدة امتداد القصة التي شكّلت وجدان جيلٍ كامل، مشيراً إلى أن الحنين إلى الشخصيات القديمة كان المحرّك الأساسي وراء إعادة إحياء المشروع.وأضاف الفنان الشاب، أن الجزء الجديد سيُقدَّم بروحٍ معاصرة تعكس واقع الشباب اليوم، مع الحفاظ على الخط الدرامي الأصيل الذي أحبّه الجمهور، قائلاً: «أتمنى كل الأبطال يكونوا موجودين تاني، وأولهم الأستاذة الكبيرة عبلة كامل، لكن في مفاجآت كبيرة جاية قريباً».وأكد عمر رياض، أن والده محمد رياض، سيجسد مجدداً شخصية عبدالغفور البرعي، بينما سيقدّم هو شخصية الابن عبدالوهاب، مبيناً أن هناك مفاوضات مع إحدى شركات الإنتاج لتبنّي العمل والانطلاق في تنفيذه قريباً.