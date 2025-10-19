احتجاجاً على الضرائب.. مليونيرة تعلن «استقلال» قلعتها في بريطانيا

في مشهد غير مألوف، أعلنت المليونيرة الكندية آن كابلان مولولاند تحويل قلعتها التاريخية في كينت إلى «دولة مجهرية»، احتجاجاً على التعديلات الضريبية الجديدة في بريطانيا التي اعتبرتها غير عادلة للأثرياء غير المقيمين.

ووسط موكب احتفالي غريب، شمل ملكات سحب ومهرجين وحرس شرف وهمي، ظهرت المليونيرة الكندية (64 عاماً) في زي ملكي فاخر على عربة تجرها الخيول، لتعلن قيام «إمارة ليمبني» من قلعتها التي تعود للقرن الـ13، التي اشترتها بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة في 2022.

وقالت مولولاند المعروفة بمشاركتها السابقة في برنامج «ربات البيوت الحقيقيات في تورنتو» ومؤسسة شركة القروض الدولية iFinance، إنها قررت مغادرة بريطانيا مع زوجها خلال أيام، نتيجة لإلغاء نظام «غير المقيمين» الذي كان يتيح للأجانب تجنّب الضرائب على الدخل والأرباح المحققة خارج البلاد.

وأشارت إلى أن النظام الجديد الذي فرضته وزيرة المالية راشيل ريف يفرض ضرائب على الأصول العالمية بعد 10 سنوات من الإقامة، وهو ما وصفته بأنه «خطأ اقتصادي جسيم» سيدفع الأثرياء للمغادرة.

وأضافت المليونيرة الكندية: «نحن أثرياء وندفع ضرائبنا، لكن لم يعد من المنطقي البقاء هنا. يمكننا ببساطة ركوب القطار والذهاب إلى مكان آخر. فإيطاليا على سبيل المثال تفرض ضريبة موحدة تبلغ 200 ألف يورو فقط على الدخل الأجنبي».

ورغم حبها للعيش في بريطانيا، إلا أنها أكدت أن «الولاء لا يجب أن يكون على حساب القرارات التجارية السليمة». كما لم تستبعد العودة إذا أعادت الحكومة النظر في النظام الضريبي.