باحثون صينيون يطورون روبوتاً ثلاثي الأبعاد للعلاجات الدقيقة
طور باحثون من المعهد التقني للفيزياء والكيمياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، روبوتاً دقيقاً ثلاثي الأبعاد على شكل يد يبلغ قطره 40 مليمتراً، لتحقيق حركات دقيقة مثل إمساك وتوصيل وإطلاق الجسيمات أو الخلايا.

ووفقاً للباحثين، تلعب الروبوتات الدقيقة دوراً حاسماً في التشخيص المبكر والطب الدقيق، وسط تزايد الطلبات على قابلية التحكم في الطب الحيوي والمعالجة الدقيقة، واقترحوا صنع روبوت دقيق على شكل اليد متعدد المواد والوحدات قائم على تكنولوجيا الكتابة المباشرة بليزر الفيمتوثانية، التي تتميز بوحدة التقاط حساسة للرقم الهيدروجيني ووحدة نقل حساسة للمغناطيس.

ويمكن لهذا الروبوت أن يتجنب العوائق ويستهدف الجزيئات والخلايا.

ويتوقع الباحثون أن يستخدم الروبوت الدقيق للتحكم في الخلايا وتوصيل الأدوية موضعياً للعلاج الدقيق وفي مجال المعالجة البيئية.

