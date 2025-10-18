«والدتك».. متحدثة البيت الأبيض تحرج مراسلاً بسبب اختيار بودابست لقمة ترمب وبوتين
تابعوا عكاظ على
Google News Account

«والدتك فعلت ذلك».. بهذه الكلمات أجابت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت مراسل صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية، حين تساءل عن سبب اختيار العاصمة المجرية بودابست للقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القادمة.

فيما علق مراسل الصحيفة الأمريكية موجهاً حديثه لـكارولين ليفيت عما إذا كانت تعتقد أن ردها كان مضحكاً، فأجابت: «من المضحك بالنسبة لي أنكم تعتبرون أنفسكم مجرّد صحيفة، أنت يساري متطرف لا يأخذك أحد على محمل الجد، حتى زملاؤك في الإعلام، فهم ببساطة لا يخبرونك بذلك وجهاً لوجه، كفّ عن إرسال أسئلتك المخادعة والمتحيزة والسخيفة إليّ عبر الرسائل النصية».

أخبار ذات صلة
 
تايوانية تحاول تزوير وثائق مالية ببصمات رجلٍ ميت أثناء جنازته
تايوانية تحاول تزوير وثائق مالية ببصمات رجلٍ ميت أثناء جنازته
أول نظام حلقات يتشكل حول جرم فضائي غامض !
أول نظام حلقات يتشكل حول جرم فضائي غامض !