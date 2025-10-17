انفجار يحوّل مبنى إلى «كتلة نار» تلتهم 16 شخصاً

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة، إثر انفجار ضخم وقع صباح اليوم (الجمعة) داخل مبنى سكني مكوّن من ثمانية طوابق العاصمة الرومانية بوخارست، وسط ترجيحات بأن يكون تسرّب غاز وراء الكارثة.

وذكرت خدمات الطوارئ الرومانية أن الانفجار ألحق أضرارًا جسيمة بطابقين من المبنى، ما جعله مهددًا بالانهيار ودفع السلطات إلى إجلاء السكان بالكامل، إضافة إلى طلاب ومعلمين في مدرسة ثانوية مجاورة، تحسبًا لوقوع انفجارات جديدة.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على ضحايا محتملين، مؤكدةً العثور على شخص محاصر تحت الأنقاض في الطابق السادس. فيما صرّح رئيس دائرة الطوارئ الرومانية رائد عرفات بأن الغاز هو السبب المرجّح للانفجار، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون المحلي من موقع الحادثة، قال عرفات إن «المبنى يواجه خطر الانهيار الكامل، ولذلك يعمل رجال الإطفاء على إخلائه بشكل عاجل»، مضيفًا أن السلطات أغلقت المنطقة بالكامل باعتبارها منطقة خطرة.

وأفاد شهود عيان لوسائل إعلام محلية بأنهم شعروا وكأنهم «يتعرضون لقصف»، بينما قال آخرون إنهم ظنوا أن زلزالًا قويًا قد وقع بسبب شدة الانفجار الذي تسبب في تطاير النوافذ وتحطم الواجهات الزجاجية.

من جهته، أكد مفتش التعليم في بوخارست أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، بينما أُصيب عدد من الطلاب بجروح طفيفة داخل المدرسة القريبة نتيجة تناثر الزجاج، مشيرًا إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية قبل أن يغادروا مع ذويهم.

ولا تزال السلطات الرومانية تواصل التحقيقات لتحديد الأسباب الدقيقة وراء الانفجار الذي أعاد إلى الأذهان كوارث الغاز التي شهدتها مدن أوروبية في السنوات الأخيرة.