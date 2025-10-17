طالب يقتل زميله ويقطع جسده إلى 6 أجزاء !

في حادثة مروّعة هزّت الرأي العام في مصر، أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على قتل زميله الذي لم يتجاوز الـ12 عامًا بطريقة بشعة، قبل أن يُقدم على تقطيع جثته إلى ستة أجزاء باستخدام منشار كهربائي، والتخلّص منها في مواقع مختلفة بمحافظة الإسماعيلية.

بدأت تفاصيل الجريمة تتكشف عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة الطفل المجني عليه عن اختفائه، ما دفع السلطات إلى تشكيل فريق بحث موسع. وبعد تحريات مكثفة، تمكّنت الشرطة من تحديد هوية الجاني، ويدعى يوسف والذي استدرج زميله إلى منزله في منطقة المحطة الجديدة يوم 12 أكتوبر الجاري، بحجة اللعب معه، قبل أن يضربه بعصا خشبية على رأسه حتى الموت.

جريمة مستوحاة من مسلسل أمريكي

وبحسب ما كشفته التحريات الأمنية، فإن الجاني استخدم منشارًا كهربائيًا يعود لوالده العامل في النجارة لتقطيع الجثة، ثم وضع الأجزاء في أكياس سوداء وألقى بها في أماكن متفرقة، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطفل الجاني كان يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة انفصال والديه وزواج والدته من رجل آخر، وهو ما تسبب في انعزاله عن أصدقائه أخيرا.

وبعد ثلاثة أيام من البحث، تمكنت قوات الأمن من فك لغز الجريمة، وألقت القبض على الجاني الذي اعترف بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدًا أنه استوحى طريقته من مسلسل الجريمة الأمريكي «ديكستر».

ونقلت فرق الإسعاف أشلاء الضحية إلى ثلاجة مستشفى الجامعة بالإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا حول موقع الجريمة وطلبت من المتهم تمثيل تفاصيل الواقعة في حضور المحققين.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف المزيد من ملابسات واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.