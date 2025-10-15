ذبحتهم بسكين.. عراقية تقتل أسرة زوجها بالكامل

في حادثة دموية صادمة هزّت محافظة الديوانية جنوب العراق، كشفت الجهات الأمنية العراقية تفاصيل جريمة بشعة ارتكبتها امرأة بحق أسرة زوجها، أودت بحياة ثلاثة من أفراد العائلة.

ووفقاً لبيان رسمي صدر عن قيادة شرطة الديوانية، تمكنت الأجهزة الأمنية من فك لغز الجريمة خلال ساعة واحدة فقط من وقوعها، بعد تنفيذ عملية استخباراتية سريعة ودقيقة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على نحر والد زوجها ووالدته وشقيقته داخل منزلهم، مستخدمة سكيناً حادة لتنفيذ جريمتها، وذلك نتيجة «خلافات عائلية متراكمة»، بحسب اعترافاتها الأولية.

وأكدت الشرطة أن التحرك السريع ومعلومات استخبارية دقيقة قادت إلى مكان اختباء الجانية، ليتم اعتقالها خلال وقت قياسي وتقديمها للعدالة بعد تدوين أقوالها قضائياً.

وأثارت الحادثة موجة من الذهول والغضب في الأوساط العراقية، وسط مخاوف متزايدة من تنامي ظاهرة العنف داخل الأسر. ويعيد هذا النوع من الجرائم إلى الواجهة تساؤلات ملحة حول الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع إلى مثل هذه التصرفات الدموية.